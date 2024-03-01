«أكلة الحبايب».. زحام كبير على محلات الفسيخ بنبروه قبل أيام من شهر رمضان

أقبل عدد كبير من المواطنين على شراء الفسيخ في الدقهلية قبل أيام من شهر رمضان الكريم، للاستمتاع بتلك الوجبة.

تزاحم على محلات الفسيخ قبل أيام من شهر رمضان

وأشار شريف اليماني صاحب محل فسيخ بنبروه لـ«الوطن»، إلى أن هناك إقبالات كبيرا خاصة قبل أيام من شهر رمضان:« الكل بيحبها، والناس لها مزاج في أكلها قبل شهر رمضان بأيام، بالأخص أن شم النسيم في رمضان، فهيكون صعب أنهم يأكلوا الأسماك المملحة والفسيخ في رمضان».

وأشار محمد إبراهيم ابن الدقهلية لـ«الوطن» أنه أقبل على شراء الفسيخ من أجل الاستمتاع وتناول وجبة مميزة:«رمضان على الأبواب، ولا يمكن تناول هذه الوجبة في الصيام، علشان كده عادة أننا ننزل قبل رمضان بأسبوع نشتري الفسيخ».

أكلة الحبايب ولمة العيلة قبل رمضان

وأضافت سلوي محمد ابنة الدقهلية لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من التوافد في تلك الأوقات علي محلات الفسيخ هو تناول وجبة أو أكلة الحبايب:«معروف في عادة عندنا اسمها أكلة الحبايب، وهي بتكون آخر أيام شهر رمضان، البيت كله يتجمع، وقررنا أن السنة دي الأكلة تكون فسيخ، لأن شم النسيم في رمضان».

قبل وبعد رمضان الفسيخ وجبة أساسية في البيوت المصرية

واعتاد عثمان محمد ابن الدقهلية التوافد على محلات الفسيخ قبل أيام بسيطة من شهر رمضان:« أكلة صعب تتاكل في رمضان أو حتى قبل رمضان بيومين أو ثلاثة علشان كده قررت أن أنزل افرح الأولاد واشتري الفسيخ»