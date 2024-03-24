«لو نفسك فيه».. كيفية أكل الفسيخ في رمضان دون الشعور بالعطش

يعد الفسيخ والليمون من الأكلات المحببة لدى الملايين من المصريين، ويقبلون على شرائها خاصة في عيد شم النسيم، ويرغب البعض في تناول تلك الوجبة المفضلة في شهر رمضان، إلا أنه يخاف من الشعور بالعطش في أثناء الصيام، إذ إنّ الفسيخ معروف باحتوائه على نسبة أملاح عالية، ويجب عدم الإفراط في تناوله حتى لا يسبب أضرارًا صحية.

ويمكن تناول الفسيخ مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان الكريم، مع الحرص على عدم الإفراط فيه، ولمرضى الضغط والسكري أو ارتفاع الأملاح، يمكنهم تناول قطعة صغيرة فقط، مع الحرص على تناول بعض المأكولات والمشروبات التي تساعد على منع الشعور بالعطش في أثناء الصيام.

كيفية أكل الفسيخ في رمضان دون عطش

وبحسب موقع«هيلث لاين» البريطاني، يمكن تناول الأطعمة والمشروبات التالية بعد الفسيخ، لعدم الشعور بالعطش.

شرائح الخيار

يحتوي على الماء بنسبة 96.7 في المائة، وبالتالي يجب أن تكون شرائح الخيار طبقًا رئيسيًا على السحور لتجنب العطش، ويجب تناولها بكثرة بعد الفسيخ.

الموز أو التمر

تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، يمنع الشعور بالعطش في أثناء الصيام، إذ إنّ هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم.

عصير الليمون

يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تجنب العطش في أثناء الصيام، ويجب تناوله حال الإفطار على رنجة أو فسيخ.

الزبادي

يحتوي الزبادي على نسبة ماء تتراوح بين 85 و88 في المائة، ويعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والكالسيوم.

الطماطم

94.5 من تكوينها من الماء، وتساعد على إبقاء الجسم رطبا، علاوة على وجود الفيتامينات الحيوية والمعادن فيها بكثرة.

الماء

يعد الماء أفضل خيار لتعويض الجسم عن ما فقده خلال عمليات الأيض وحرق الدهون والتنفس والتعرق؛ لأنه آمن ولا يحتوي على سعرات حرارية ومن السهل تناوله عدة مرات بعد الإفطار.

منقوع الماء بالفواكه

وضع بعض الفواكه المفضلة للشخص داخل الماء أفضل وأكثر انتعاشًا، ويحفز الشخص على شرب المزيد من السوائل والتقليل من الشعور بالعطش، مثل: الماء مع الليمون والنعناع والخيار.

السموذي أو مشروبات الديتوكس

من أفضل المشروبات التي تمنع العطش، نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل السوائل كالماء أو بعض من أنواع الحليب، والفواكه الطازجة أو المجمدة، وبعض أنواع البروتين كالمكسرات أو الفول السوداني أو الزبادي وغيرها، وعند استخدام هذا الخليط، يقل شعور الجسم بالعطش.

الخس

من أفضل الخضراوات التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام ويفضل تناوله مع الفسيخ، لأن الماء يشكل نسبة 95% من قيمته الغذائية، ويتميز أيضًا باحتوائه على البروتين والألياف الغذائية والكالسيوم، إضافة إلى خلوه من الدهون وانخفاض سعراته الحرارية.

وفي تصريحاتها لـ«الوطن»، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنه من الممكن تناول قطعة بسيطة من الفسيخ بجانب باقي أصناف الأكل، كما يجب أن يكون السحور بعد الإفطار بالرنجة والفسيخ، عبارة عن كوبين من الزبادي ومعه طبق خضراوات كبير لتعويض العطش، مع كوب مياه كل نصف ساعة من الفطار للسحور.