لو جوزك مابيحبوش زي الكبير.. مكون فعال يخلص بيتك من رائحة الفسيخ

الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، على قناة «ON»، بدأت بمربوحة التي لم تتخلَ عن أطقمها الفكاهية؛ تريد من الكبير، بطولة الفنان أحمد مكي، أن يخرجوا في «شم النسيم» ليقابلها بالرفض الشديد ورغبة في النوم، ومع رغبتها في إسعاد نفسها بنفسها جهزت حفلًا بسيطا في البيت اذ اشترت الفسيخ وأكلته مع أبنائه، وهي الرائحة التي أزعجت الكبير؛ وفي السطور التالية نستعرض مكونا سحريا يخلص البيت من رائحة الفسيخ فما هو؟.

مكون سحري يخلص بيتك من رائحة الفسيخ

يُعتبر الخل الأبيض هو المكون السحري الذي يخلص البيت من روائح الفسيخ؛ قد لا يحب رائحته الأطفال لكنه يعتبر مهما في التخلص من روائح الأسماك والفسيخ؛ فقط ضعي مقدار نصف كوب من الخل الأبيض في وعاء، واتركيه يغلي على النار حتّى تشم رائحة الخل في كل أرجاء البيت، فهو يساعد على امتصاص كل الروائح غير المرغوب فيها؛ وذلك بعدما ظهرت رائحته بشكل مزعج لأحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8.

نصائح تخلص بيتك من رائحة الفسيخ

استخدمي المنظفات المعطرة

إشعال شمعة معطرة في البيت

افتحي النوافذ

استخدمي صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من العناصر الأساسية في المطبخ، وهي مكون طبيعي يمتص الروائح من الهواء، فقط قومي برش صودا الخبز في أركان البيت وبعد الانتهاء من تناول الفسيخ.

الريحان والنعناع

يمكنك توزيع أوراق الريحان والنعناع، في أرجاء المنزل لإضفاء رائحة منعشة وطبيعية لطيفة لبيتك للتخلص من رائحة الفسيخ.

والطريقة من خلال وضع الزيوت العطرية مثل زيت النعناع في القليل من الماء في وعاء صغير.

ماء الورد

امسحي أرضيات المنزل بماء الورد للتخلص من رائحة الفسيخ بسهولة، ما يبعث في أركان المنزل رائحة الورد المنعشة ويقضي على روائح الأسماك.