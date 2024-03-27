العشر الأواخر من رمضان 2024.. عبادات بسيطة تجعلك تفوز بفضلها

مع اقتراب حلول العشر الأواخر من رمضان 2024، يهتم العديد من المسلمين بالاجتهاد في العبادة، والقيام بالأعمال الصالحة، وذلك حتى ينالوا من ثواب وفضل هذه الليالي المباركة، نظرا لكونها من خير أيام الشهر المبارك.

وفي السطور التالية، توضح «الوطن» أفضل الأعمال التي يمكن أن يتبعها العبد في هذه الأيام حتى يضمن الفوز بفضلها.

العشر الأواخر من رمضان 2024

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إن العشر الأواخر من رمضان 2024 لها فضل كبير، لا سيما أن هذه الأيام العشر تضم ليلة القدر، وهي الليلة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إنها خير من ألف شهر.

وأشارت في فتواها عن العشر الأواخر من رمضان 2024، إلى ما رواه الإمام البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليلة وأيقظ أهله وشد مئـزره».

العشر الأواخر من رمضان

وأكدت خلال حديثها عن العشر الأواخر من رمضان 2024، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاجتهاد في العبادة خلال هذه الأيام دون غيرها، وبالتالي، على العباد أن يتبعوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على الاجتهاد في العبادة كالصلاة والقرآن وغيره.

وأشارت الإفتاء في حديثها حول العشر الأواخر من رمضان 2024، إلى ما ورد عن عُبَادَةُ بْن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ».