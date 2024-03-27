حكم المحاليل في رمضان.. هل تفسد الصيام؟

حكم المحاليل في رمضان هو واحد من الأسئلة التي تخطر في بال العديد من المواطنين، وهل تتعارض مع صحة الصيام في نهار رمضان، لذا تناول الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إجابة هذا السؤال، في لقاء له على قناة الناس، وأوضح حطم الشرع في تناول المسلم لمحاليل في المستشفى أو ما شابه أثناء صيامه.

حكم المحاليل في رمضان

وأجاب علي فخر، على سؤال حكم المحاليل في رمضان، في لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، مقدمة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، وأوضح أن الحقن بشكل عام لا يوجد لها أثر سلبي على الصيام وأنه ليس من المفطرات.

ولفت علي فخر خلال حديثه عن حكم المحاليل في رمضان إلى أن صيام المواطن حينها يكون سليما ولا حرج فيه، وذلك لأن المحاليل تدخل إلى الجسم عن طريق الجلد والمسام وهما لا يعتبران من المنافذ المفتوحة بشكل طبيعي، مؤكدا أن الحقن بأنواعها المختلفة لا تفطر المسلم.

المحاليل في نهار رمضان

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في إجابته على سؤال حكم المحاليل في رمضان، إلى أن في حال إذا كان الصائم ضعيفا ويحتاج إلى تغذية من خلال استخدام المحاليل والحقن ففي هذه الحالة لا تكون من المفطرات، لأن المحاليل ليست في حكم الطعام، كما أنها لا تدخل إلى الجسم من خلال منفذ مفتوح، وبناء على ذلك يكون صيام المسلم صحيحا.