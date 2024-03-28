أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 28 مارس الموافق الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا لمحافظة المنيا، حيث يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

وفي محافظة المنيا، يكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الخميس 28 مارس 2024، الموافق الثامن عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:13 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا، وهي كالتالي:

الفجر: 4:26 صباحًا.

الظهر: 12:02 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:13 مساءً.

العشاء: 7:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

ويبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الخميس 28 مارس 14 ساعة وسبع دقائق، ومع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.