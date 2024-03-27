محافظ المنيا: طرح 6000 كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وذلك ضمن تطبيق مبادرة «خفض الأسعار»، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم للمواطنين.

طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيها للكيلو

وأعلنت الوحدات المحلية عن استمرار العمل بمعارض «أهلا رمضان» لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة وكذلك طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيها للكيلو بمنافذ تابعة للوحدات المحلية، ففي مركز سمالوط تم طرح 2000 كرتونة مواد غذائية مدعمة، وفي مركز مطاي تم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية بمنافذ القرى والمدينة، وفي مركز بني مزار واصلت الوحدة المحلية طرح سلع غذائية ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25٪، وتوفير السلع بمنافذ أبو جرج وبني علي وصندفا.

طرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة

وكثفت الوحدات المحلية القوافل الغذائية الثابتة والمتحركة بالتعاون مع مديرية التموين لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة في مراكز «ديرمواس - أبوقرقاص - المنيا - مغاغة- العدوة»، ففي مركز ديرمواس تم بيع 1000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمناطق متفرقة، وفي مركز المنيا وزعت الوحدة المحلية عددا من الكراتين بقرى «بني محمد سلطان - طوخ الخيل وحي وسط المدينة»، كما تم الدفع بكميات من السلع المخفضة بمركز أبوقرقاص حيث تتم أعمال التوزيع تحت إشراف إدارة التموين والوحدة المحلية للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة وتحقيق عدالة في التوزيع، إلى جانب طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة، كما تم طرح كميات من السكر بأسعار مخفضة بعدد 20 منفذا لبيع السلع ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو بمركز مغاغة.