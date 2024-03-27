إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في قرى المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ردم حالة بناء في المهد وإيقاف شدة خشبية

من جانبه، قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إن الوحدة المحلية تمكنت من رصد حاله حفر بحي وسط المدينة وتم التعامل معها وردمها، وإيقاف حالة بناء في المهد بحي شمال المدينة وتم إزالة المخالفة كما تم فك شدة خشبية بشارع المدارس، وإزالة حالتي تعد على الاراضى الزراعية بقرية بدينى التابعة لقرية بني غنى، وتم إيقاف ردم حفر قطعة بمنطقة الفيروز بحي شمال المدينة، وفى حي غرب المدينة تم ردم حالة بناء في المهد وإيقاف شدة خشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركز ديرمواس، أشار محمد عبد الغني رئيس المركز، إلى أن الوحدة المحلية واصلت حملات إزالة التعديات بقرى ومدينة ديرمواس، وقد أسفرت جهود الحملات، بإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في المهد، كما تم إزالة حالة تعد على أراضي إصلاح زراعي في المهد، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز مطاى، حملاتها للتصدي للتعديات على الاراضى الزراعية، حيث أوضح حامد فخري رئيس المركز، ان الوحدة المحلية نفذت حملة بحي شرق المدينة، بالتعاون مع جهات المعنية، وتم إزالة حالة فوريه في المهد باستخدام معدات الوحدة المحلية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

وفى مركز ومدينة المنيا قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من خلال الرصد الميداني، من إيقاف أعمال وردم حفر أساس بحي جنوب وتم التعامل الفوري معها، وإيقاف أعمال بناء مخالف لحالتي تعد بحي غرب المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم رصد وإزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بقرى ( بني محمد سلطان - البرجاية - تله - طوخ الخيل ) وتم التعامل الفوري معهم وإزالتهم في المهد .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملات مكثفة لإزالة التعديات ، وأوضح هشام فايز رئيس المركز، انه تم إزالة حالتي تعد بالبناء على ارض زراعية والبناء المخالف بالمدينة وتم إيقاف البناء والتحفظ على المعدات المستخدمة ، وإزالة 7 حالات تعد على ارض زراعية وبناء مخالف بقرى (الحسينية - أبو جرج - بني صامت)، وتم عمل إزالة فورية للحالات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون علي المخالفين.