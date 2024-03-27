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مصطفى عمار: الفن أحد أسلحة مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
05:47 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الفن المصري أحد أسلحة مصر الكبيرة، والتي ساعدت القاهرة في إيصال صوتها سواء في دفاعها عن أرضها بعد احتلال إسرائيل لها في 67، أو الدفاع عن القضية الفلسطينية.

المجتمع الإسرائيلي من الداخل يعيش على كل ما هو مصري

وأوضح «عمار»، خلال لقائه عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الإسرائيلي من الداخل يعيش على كل ما هو مصري، وهناك أعمال مصرية تعرض داخل المجتمع الإسرائيلي وعلى قنوات التلفزيون.

وشدد على أنه كثيرًا ما تابعنا تعلق المجتمع الإسرائيلي بالفنان عادل إمام، والفنان محمود عبدالعزيز، والعديد من الأعمال الأخرى.

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