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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 

كتب:

عصام علم الدين
12:02 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
موعد أذان الفجر بالمنوفية

موعد أذان الفجر بالمنوفية

تزامنا مع حلول اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، يحرص العديد من المواطنين في جميع القرى والمدن، إلى معرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024؛ للإمساك عن الأكل والشرب في الوقت المحدد.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فأنّ موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين، سيكون في تمام الساعة 4:24 صباحًا، بينما موعد شروق الشمس سيكون في تمام الساعة 5:52 صباحًا، وزادت عدد ساعات الصيام في اليوم الـ16 من الشهر الكريم إلى 14:05 ساعة.

أذان الفجر اليوم في المنوفية 

أشارت الهيئة المصرية العامة، إلى أن موعد السحور يكون في تمام الساعة 2:04 صباحًا، وبعدها بساعتين يكون موعد الإمساك، ويكون تحديدًا في تمام الساعة 4:04 صباحًا، بينما موعد أذان المغرب يكون في تمام الساعة 6:11 مساءً، ومعد أذان العشاء يكون في تمام الساعة 7:30 مساءً، يعقبها بعدة دقائق صلاة التراويح.

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بقلم عصام علم الدين