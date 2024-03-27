رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024  

كتب:

عصام علم الدين
12:00 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
موعد أذان الفجر بالمنوفية

موعد أذان الفجر بالمنوفية

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 ، الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، حدده قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، في تمام الساعة 4:23 صباحا، مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة رفع حالة الطوارئ استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

 

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم التي كشفت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:23 صباحا، بينما يحين موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:51 صباحا، لتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ17 من الشهر الهجري 14:09 ساعة .

 

مواقيت الصلاة اليوم 

موعد أذان الفجر .. الساعة 4:24

موعد أذان الظهر .. الساعة 12:01

موعد أذان العصر .. الساعة 3:31

موعد أذان المغرب .. الساعة 6:12

موعد أذان العشاء .. الساعة 7:31

اقرأ المزيد:

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 23-3-2024  

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024  

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024 

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024 
بقلم عصام علم الدين