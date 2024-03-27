موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 ، الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، حدده قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، في تمام الساعة 4:23 صباحا، مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة رفع حالة الطوارئ استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم التي كشفت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:23 صباحا، بينما يحين موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:51 صباحا، لتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ17 من الشهر الهجري 14:09 ساعة .

مواقيت الصلاة اليوم

موعد أذان الفجر .. الساعة 4:24

موعد أذان الظهر .. الساعة 12:01

موعد أذان العصر .. الساعة 3:31

موعد أذان المغرب .. الساعة 6:12

موعد أذان العشاء .. الساعة 7:31