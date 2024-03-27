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دراما المتحدة

مصطفى عمار: مسلسل مليحة سيُذكر الجميع بالقضية الفلسطينية ويصحح الأكاذيب

كتب:

عمرو هلال
06:03 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن خطورة مسلسل مليحة على الداخل الإسرائيلي أنه سيظهر حجم الجرائم الكبيرة التي يتم ارتكابها داخل قطاع غزة، مشددًا على أن المسلسل لا يتحدث عن الفترة الحالية، ولكن يتطرق للحديث عن ما تمر به فلسطين منذ انتفاضة عام 2000.

 أسباب القضية الفلسطينية 

وشدد «عمار»، خلال لقائه عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذا المسلسل سيُذكر الجميع بالقضية الفلسطينية، منوهًا بأن المجتمع المصري على مدار 15 عامًا قد بدأ ينسى أسباب القضية الفلسطينية وبدأ الترويج لأكاذيب كبيرة على لسان البعض، وكان يتم ترويج أكاذيب بأن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم للإسرائيليين.

 وأشار إلى أن مسلسل «مليحة» سيصحح المفاهيم ويوضح حجم الماسأة الكبيرة التي يعيشه الشعب الفلسطيني والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

 

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