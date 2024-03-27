«التحالف الوطني» يسلم 60 كشكا للفئات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، مشروعات صغيرة وأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تسليم نحو 60 كشكًا ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي.

جهود التحالف في رمضان

ويواصل التحالف الوطني جهوده خلال موسم رمضان 2024، إذا أطلقت مؤسسة الجارحي أكبر مبادرة خيرية لتوزيع نحو 100 ألف كرتونة مواد غذائية على أهالينا من الفئات المستحقة الأولى بالرعاية في 8 محافظات «الفيوم، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، أسيوط»، وذلك بالتنسيق مع 400 جمعية ومؤسسة أهلية وحكومية وبمشاركة نحو 5 آلاف متطوع.

وفي الإطار نفسه جهزت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الغربية، نحو 1000 وجبة ساخنة؛ لتوزيعها على أهالينا بمركز طنطا بمحافظة الغربية ضمن حملة إفطار صائم.