مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 وعدد ساعات الصيام

يسعى المسلمون على أداء الصلوات الخمس المفروضة في مواعيدها دون تأخير، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، للحصول على الأجر والثواب كاملا، لذا يهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 الموافق 18 من الشهر الكريم .

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان الكريم، والتي تتضمن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024، كما كشفت عن عدد ساعات الصيام التي بلغت اليوم 14 ساعة و11 دقيقة، بزيادة قدرها 33 دقيقة في اليوم الأول منذ بداية الشهر الهجري.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024

وتضمنت مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 ما يلي:

- موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 في تمام الساعة 4:22 صباحا.

- موعد اذان الظهر في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 في تمام الساعة 12:01 مساء.

- موعد اذان العصر في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 في تمام الساعة 3:32 مساء.

- موعد اذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 في تمام الساعة 6:13 مساء.

- موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 في تمام الساعة 7:31 مساء.