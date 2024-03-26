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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب:

عصام علم الدين
12:00 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مسجد سيدي شبل في المنوفية

مسجد سيدي شبل في المنوفية

ينتظر الصائمون موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، وهو اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، لمعرفة موعد كسر صيامهم وأداء صلاة المغرب في وقتها المحدد، بعد صيام 14 ساعة و7 دقائق.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

وأكدت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء سيكون الساعة 6:11 مساء، بينما موعد أذان العشاء الساعة 7:30 مساء، وبعد ذلك بعدة دقائق تبدأ صلاة التراويح.

مسابقات ومساجد الاعتكاف

وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، إنه يوجد العديد من المساجد التي خصصت للاعتكاف بلغت 337 مسجدًا على مستوى القرى والمدن، وتم تنظيف وصيانة المساجد تمهيدًا لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وتابع «قبيصي» لـ«الوطن»، بأنه توجد مسابقة قرآنية نظمتها المديرية بالتعاون مع ديوان عام محافظة المنوفية؛ لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى المراكز، ومن المقرر أن يكون التكريم في آخر أيام الشهر الكريم بعد عدة أيام.

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بقلم عصام علم الدين