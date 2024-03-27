يتطلع أهالي المنوفية، لمعرفة موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024، إيذانا بصيام اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، تزامنًا مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ بجميع المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

ويحين موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة 6:12 مساءً، طبقا لإمساكية شهر رمضان الكريم التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، بينما موعد أذان العشاء سيحين في تمام الساعة 7:31 مساءً، يعقبها صلاة التروايح، أما موعد أذان الفجر فسيحين في تمام الساعة 4:23 صباحا .

عدد ساعات الصيام

يتأخر موعد أذان المغرب كل يوم بمعدل دقيقة، وكذا يتقدم موعد أذان الفجر بمعدل دقيقة أو دقيقتين، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد ساعات الصيام التي بلغت في اليوم الـ17 من الشهر الكريم 14:09، متقدمة عن اليوم الأول الذي بلغت فيه عدد ساعات الصيام 13:38 ساعة .