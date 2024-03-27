هذا ما يحدث لجسمك عند تناول السمبوسة على الإفطار.. مفاجأة غير متوقعة

مثلثات السمبوسة المقلية لا غنى عنها على وجبات الإفطار؛ هي قطعة لذيذة محشوة بأطعم مختلفة سواء حلوة أو حادق، لكن ماذا يحدث إذا تناولتها بإفراط يمكن أن يسبب أضرارا بالغة أشهرها الرغبة في النوم، بحسب تصريحات الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية الحيوية، لـ«الوطن».

الرغبة في النوم وأضرار أخرى

السمبوسة المقلية التي يعشقها الناس على الإفطار يمكن أن تكون سببًا في أضرار بالغة لجسمك أبسطها الخمول، بحسب «عبد الوهاب» كلما كان الأكل ثقيلًا على المعدة غنيا بالدهون ينزل الدم للمعدة ويشعر الإنسان بالتعب والخمول، وهو ما يحدث بعد تناول أكلات مقلية منها السمبوسة، لذلك لا يجب الإفراط في تناولها على الإفطار، تكفي قطعة أو قطعتان.

أضرار أخرى للسمبوسة

وبحسب خبيرة التغذية رزان شويحات لـ«سي إن إن»، فالإنسان قد يتناول من دون أن يشعر 4-5 حبات من السمبوسة، حتى قبل أن يبدأ بالوجبة الرئيسية وهو تصرف غير سليم، ليس من الضروري أن يحرم الإنسان نفسه من تناولها في رمضان، ولكن من الضروري ألا يكثر منها.

تقول «شويحات» إن قطع السمبوسة عبارة عن عجين، أي أنها مصنوعة من الدقيق، وبالتالي تحتوي على الكثير من النشويات والحشوة التي قد تكون لحما أو جبنا أو خضار، ويمكن أن تكون مقلية أو مشوية، أي أنها تحتوي على الدهون كذلك، وقبل الإفطار تذكر أن كل سمبوسة مقلية يمكن أن تحتوي تقريبا على أكثر من 100 سعر حراري، لذلك فإن الجسم عرضة لزيادة الوزن بسببها وارتفاع نسبة الكوليسترول.