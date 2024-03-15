أسرع طريقة لتحضير السمبوسة بـ6 وصفات مٌختلفة.. «مش هتاخد منك وقت»
كتب:
نرمين عزت
04:37 م | الجمعة 15 مارس 2024
أسرع طريقة لتحضير السمبوسة بـ 6 أطعم مختلفة
السمبوسة الحلوة والحادقة من الأطباق المٌهمة على سفرة رمضان؛ مقرمشات مثلثة لذيذة ينتظرها الصغار في الشهر الفضيل ويتم تحضيرها بأكثر من حشوة؛ بحد وصف الشيف هبة أبو الخير التي قدمت 6 حشوات سهلة للسمبوسة، وطريقة تحضير سريعة لا تأخذ دقائق، نستعرضها لكم في السطور التالية، بالخطوات والمقادير بداية من الحشوة الأكثر انتشارًا حتى أبسط حشوات السمبوسة.
الحشوة الأولى للسمبوسة اللحمة المفرومة
- في طاسة على النار ضعي نصف كيلو من اللحم المفروم مع التقليب حتى يتغير اللون.
- بعد ذلك ضيفي للحم بصل مفروم ناعم، ثم الكرات أو الكزبرة لكن الكرات هو سر حشوة السمبوسة.
- بعد انتهاء الخطوات السابقة ضعي اللحمة المفرومة تبرد قليلًا قبل الحشو.
حشوة البيتزا للسمبوسة
- في طاسة على النار ضعي ملعقتين من الزيت ثم بصل مفروم وسط.
- ثم ضيفي إليها نصف ملعقة من الثوم المفروم وحبة فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.
- ضيفي للمكونات السابقة ملعقتين من الصلصة أو صوص بيتزا جاهز، ثم ملعقتين كبار كاتشب.
- أطفي النار وضيفي الجبن والزيتون والزعتر، والجبن تكون شيدر ومودزريلا.
الحشوة الثالثة للسمبوسة:
حشوة ميكس الجبن للسمبوسة، قومي بإضافة مقدر 3 ملاعق من أنواع الجبن التالية:
- جبنة شيدر.
- جبنة رومي .
- جبنة مودزريلا.
- جبنة كريمي، أو مثلثات.
رشة زعتر وملقعتين كبار من الذرة الحلوة وقلبي جيدًَا.
الحشوة الـ4 للسمبوسة:
أسهل وأوفر حشوة للسمبوسة هي حشوة الجبنة البيضا والنعناع.
الحشوات الحلوة للسمبوسة:
- جبنة كيري بالتمر.
- المكسرات المٌتاحة لديك، أو مسكرات مع تمر منزوع النوى.
مكونات عمل عجينة السمبوسة كالتالي:
- 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- 3 ملاعق نشا صغيرة.
- نصف ملعقة ملح صغيرة.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة خل صغيرة,ماء دافئ للعجن.
خطوات تحضير عجينة السمبوسة
- في إناء عميق ضعي الطحين والنشا والملح والزيت.
- اخلط كافة المكونات؛ ثم أضف الخل والماء الدافئ تدريجيًا وابدأ بالعجن.
- استمر بالعجن حتى يتماسك العجين.
- غط العجين واتركه يهدأ لساعة؛ ثم اقطعه على شكل كرات صغيرة متساوية ولا تنس تغطيتها.افرد كرات العجين ثم ضعها بقالب التشكيل.
- ضع الحشوة بالقالب واغلقها بواسطة ضغطها جيدًا.
- يمكن شراء عجينة جاهزة للسمبوسة وحشوها بطريقة الشيف هبة أبو الخير؛ عن طريق لف العجينة الرقيقة مرتين بشكل مثلث وفي المرة الثالثة ضع الحشوة.