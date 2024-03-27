كواليس رمضانية.. مسلسلات شويكار وفؤاد المهندس تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين

كواليس وذكريات رمضانية عديدة شهدها مبنى إذاعة البرامج العام في ماسبيرو، فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، فبمجرد اقتراب شهر رمضان المبارك، يتحول المبني إلى فرق عمل تُشبه خلية نحل، إذ يجتمع جميع الإذاعيين لوضع خطة برامج إذاعية تُقدم للمستمعين على مدار 30 يومًا، وتتنوع بين الدراما الإذاعية وبرامج فقه الصيام، وبرامج الطهي والفوازير.

استعداد البرنامج العام لشهر رمضان

أجواء الإذاعة في رمضان كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من الأجواء الروحانية الجميلة التي تشهدها شوارع مصر طوال الشهر الكريم، وفقًا لحديث منى خليل، الرئيس السابق لقسم المرأة بإذاعة البرنامج العام، ومقدمة برنامج إلى ربات البيوت على مدار 35 عامًا، موضحة أن مجهودات الإذاعيين والإذاعيات كانت تُكثف خلال شهر رمضان؛ رغبة منهم في تقديم أفضل الفقرات الإذاعية للمستمعين وإرضاء جميع الأذواق.

كانت «الدراما الإذاعية » التي قدمها عدد من الفنانين الكبار أبرز ما يُميز الإذاعة خلال شهر رمضان، خاصة المسلسلات التي كان يقوم ببطولتها كلٌ من الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، اللذين استطاعا حجز مكانة خاصة في قلوب وعقول المستمعين وتألقا في تقديم دراما كوميدية خفيفة بعد المغرب، كما برعت الرائدة الإذاعية آمال فهمي في تقديم برنامج خاص بفوازير رمضان، كان يُعده لها الشاعر صلاح جاهين، ثم توالى على كتابته عدد من مشاهير الكُتاب: «الفوازير كانت من أكتر البرامج اللي بيحبها المستمعين وبيستنوها.. كنا بنستقبل في ماسبيرو آلاف الخطابات اللي فيها حل الفوازير».

برنامج عازم ولا معزوم

وجاء برنامج «عازم ولا معزوم »، الذي يقدمه الإذاعي عمر بطيشة ضمن أهم البرامج الإذاعية الرمضانية، التي ذاع صيتها منذ فترة التسعينيات حتى الآن، وهو برنامج ثقافي يُذاع قبل آذان المغرب مباشرة، ويتم فيه استضافة كبار الشخصيات العامة، وتابعت: «إعداد برامج رمضان كانت صعبة جدًا لأننا كنا بنحرص على تنوع ضيوفنا خلال الـ 30 يوم.. لكن برغم الصعوبة دي كنا بنستمتع بشغلنا ونتسابق كإذاعيين لهدف واحد هو إرضاء المستمع ».

ويأتي برنامج «إلى ربات البيوت » في صدارة البرامج الإذاعية التي قدمت فقرات رمضانية ممتعة على مدار 88 عامًا، كما أوضحت خليل في حديثها لـ «الوطن »: «إلى ربات البيوت برنامج مستمر طول السنة بس حرصنا نقدم فقرات خاصة فيه بطعم رمضان طول الشهر »، إذ ضمت فقراته الرمضانية، فقرة مائدة رمضان التي تساعد ربة المنزل بأفكار وجبات للإفطار، وفقرة روشتة رمضان التي تُقدم نصائح طبية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الصيام، فضلًا عن فقرة خاصة بالعمل الخيري، وفقرة بعنوان يوميات زوج صائم قدمها الفنان محمود عامر، ناقشت مجموعة من القيم والسلوكيات الهامة التي ينبغي أن يتحلى بها أفراد الأسرة كالصدق والتعاون، وفقرة خاصة بفقه المرأة.

ألف ليلة وليلة

ويعتبر برنامج «ألف ليلة وليلة »، الذي قدمته الفنانة زوزو نبيل واستمر عرضه حوالي 26 عامًا في رمضان، من أشهر البرامج الإذاعية التي حجزت مكانة خاصة في قلوب المستمعين على نطاق العالم العربي كله، كما أضافت منى خليل: «كنا حريصين نعرف ردود فعل الجمهور عن برامج رمضان من خلال استقبال المكالمات التليفونية في فترة الظهر.. وبرنامج ألف ليلة وليلة كان من أكتر البرامج اللي المستمعين كانوا بيشيدوا بيه»، مؤكدة أن الإذاعيين حرصوا على الاستماع لآراء وانتقادات المستمعين رغبة منهم في ادخال أية تعديلات تنال استحسانهم ورضاهم.

وخلال التحضيرات المُسبقة للبرامج الإذاعية الخاصة بشهر رمضان، تفاني جميع العاملين من إذاعيين وفنانين لتقديم أفضل ما لديهم للمستمع، وقد قرر عدد من الفنانين تقديم فقرات وبرامج إذاعية دون طلب أي مقابل مادي منهم الفنانة سميرة عبد العزيز والفنان محمود عامر: « فيه عدد كبير من الإذاعيين كانوا متعلقين جدًا بالإذاعة وبييجوا يشتغلوا دون أجر.. كان هدفهم الوحيد إفادة المستمع وامتاعه»، كما شهدت ليالي رمضان في الإذاعة أجواء رمضانية مُبهجة من خلال تجمع كبار وشباب الإذاعيين مع الفنانين والعمال حول مائدة الإفطار:«كنا دايمًا عائلة واحدة وكانت روح جماعة والحميمية طاغية على المكان دايمًا، وخاصة في شهر رمضان».