غرفة السياحة: عقد موحد للحج السياحي هذا العام يشمل كامل تفاصيل البرنامج

تأكيدا لانفراد «الوطن»، المنشور الجمعة الماضي تحت عنوان «عقود موحدة بين شركات السياحة والحجاج توضح كافة تفاصيل البرنامج»، والذي شمل نشر صورة من تلك العقود، أصدرت اليوم غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بيانا صحفيا عن العقد الاسترشادي الموحد بين الحاج وشركة السياحة والموضح به كافة تفاصيل البرنامج.

وقالت الغرفة خلال البيان، إن الغرفة انتهت من إعداد العقد الاسترشادي الموحد لموسم حج 1444 هجريا وذلك في إطار دورها في التيسير على شركات السياحة وفى ظل سعيها لإنجاح موسم العمرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى أن هذا العقد يأتي تنفيذا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام.

العقد يستهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف خاصة المواطن

وأشارت الغرفة إلى أن شركات السياحة ستقوم بالتعامل مع المتقدمين للحج السياحي من خلال هذا العقد الذي يستهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف خاصة المواطن الراغب في السفر للحج عن طريق شركات السياحة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يهدف لضمان تقديم أفضل الخدمات المتفق عليها بين الحاج والشركة طوال الرحلة.

وأوضحت الغرفة أنها قامت بتسليم صورة من العقد الموحد إلى كافة شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج السياحي هذا العام لبدء العمل به استعدادا للموسم الجديد، موضحة أنه بعد توقيع هذا العقد بين الحاج والشركة يتم رفعه على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والاثار للرقابة على تنفيذه وضمان الالتزام بكافة بنوده.

وأكدت الغرفة أن العقد الموحد للحج يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج من بيانات الحاج والشركة، والتزام كل منهما بإجراءات القرعة الإلكترونية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار لاختيار حجاج الشركات دون تدخل بشري في القرعة، وتنظيم ما يترتب على نتيجة القرعة سواء باستكمال إجراءات الحج للفائزين أو استرداد مقدم الحجز لمن لم يحالفه الحظ، كما ينظم العقد كذلك عمليات إلغاء سفر الحاج وما يستتبعه من إجراءات والتزامات تتوقف على توقيت إلغاء الرحلة.

تفاصيل الخدمات المقدمة للحاج طوال الرحلة

وأضافت أن العقد يتضمن أيضا كافة تفاصيل الخدمات المقدمة للحاج طوال الرحلة من فنادق الاقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتحسين بمكة إن وجد، وأية خدمات إضافية أخرى، ويتضمن كذلك وسيلة السفر والانتقالات ومستوى الخدمة بالمشاعر المقدسة ومدة البرنامج وذلك كله طبقا للبرنامج والسعر المتفق عليهما بين الشركة والحاج ، مع إلزام شركة السياحة بتسليم العميل أصل إيصال السداد وكافة المتعلقات الخاصة بالحج وصورة البرنامج وكروت التعريف الخاصة بالحاج والتي تتضمن اسمه وبياناته و تحديد أماكن الإقامة بمكة والمدينة، وبيانات المشرف المرافق للحاج، ويتضمن العقد كذلك سعر البرنامج وإجراءات الاسترداد في حالة تنازل العميل عقب الفوز بالقرعة مباشرة أو بعد حجز السكن والخدمات.

وأشارت الغرفة إلى أن العقد الموحد يتضمن كذلك كافة الخدمات الإضافية التي تقوم شركة السياحة بتنفيذها وبموافقة العميل وتكلفة تلك الخدمة، موضحة أن العقد ينص على وجوب حصول الحاج على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة، كما يتضمن كذلك آلية الشكوى في حالة وجود خلاف أو مشاكل سواء قبل السفر وخلال التواجد بالأراضي المقدسة.