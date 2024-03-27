حنان مفيد فوزي: كلمت ربنا وشكرته على عدم حرماني من الأمومة

قالت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، إن الله عز وجل لا يضع الإنسان في اختبار أكبر من قوة احتماله، فيقول في كتابه الكريم: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، متابعةً: «بعد ما مررت به في حملي، بعد أن كاد يضيع مني ابني أثناء الحمل، قلت يا رب، شكرًا إنك وهبت لي عمرا جديدا، ولم تحرمني من كوني أمًا».

الأمومة رقم واحد في حياة المرأة

أضافت خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أنها بالرغم من نجاحها في عملها، تعتبر أن دور الأمومة هو أهم شيء في حياتها، متابعةً: «يجب على أي إنسانة مهما بلغت مكانتها ومنصبها أن تكون أما جيدة».

حنان مفيد فوزي: الله يحب الإنسان أكثر من حبه لنفسه

وأكملت: «الاختيار دائمًا بيد الله، وربنا دائمًا يختار الأصلح، حتى لو لم نسأل الله عز وجل عن شيء، فهو يختار لنا الأصلح، ولو لم تكلم الله عز وجل سيكلمك الله، ويلبي نداءك، لأننا خلق الله، وهو أرحم بنا من أنفسنا، والله عز وجل يحب الإنسان أكثر من حبه لنفسه».