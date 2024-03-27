محسن منصور أيقونة الشر والكوميديا في «عتبات البهجة ومسار إجباري»

يعيش الفنان محسن منصور حالة من النشاط الفنى فى موسم دراما رمضان الجارى، حيث يشارك فى مسلسلين هما «عتبات البهجة» بطولة الفنان يحيى الفخرانى، و«مسار إجبارى» للشابين عصام عمر وأحمد داش، وقال «منصور» إنه فخور بالمشاركة فى هذين العملين مع نجوم كبار يترقبهم الجمهور باستمرار فى الموسم الرمضانى، معرباً عن سعادته بالتعاون مع «الفخرانى» الذى يعود إلى الدراما من جديد بعد غياب طويل.

وفيما يتعلق بمشاركته فى مسلسل «عتبات البهجة»، قال «منصور» إنه يجسد شخصية تحمل بداخلها الكثير من الشر والكوميديا، موضحاً: «حنفى القطر شخصية تعمل فى عدة أنشطة ممنوعة، ويخلق مبررات لكل شىء خاطئ يقترفه، ويحاول إقناع الآخرين بصحة ما يرتكبه، فهو مختلف عن كل الشخصيات فى المسلسل، وحرصت على أن تكون له طريقة أداء وملابس تدل على تميزه»، وأضاف «منصور»، لـ«الوطن»، أن «عتبات البهجة» عمل مميز، خصوصاً أن بطولته يقودها النجم يحيى الفخرانى، متابعاً: «فنان عظيم له رصيد كبير وتربينا على يده، وتعاونى معه له تأثير كبير للغاية على نفسى، وسعادتى ليس لها حدود، بخلاف رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، كذلك الإخراج يحمل بصمة أيقونة الدراما مجدى أبوعميرة، وبالتالى وجود ثلاثة أسماء كبار يضمن نجاح المسلسل».

وأشار إلى أنه لم يتردد لحظة واحدة فى قبول المشاركة فى «عتبات البهجة»، مضيفاً: «هناك أشياء من الصعب التردد فى قبولها، وأنا لم أتردد لحظة عندما أُسند لى تجسيد هذه الشخصية؛ لأن فرصة الوقوف أمام يحيى الفخرانى كانت قليلة ولم أتعاون معه فى أى عمل درامى، وبالتالى لم أفكر فى مساحة الدور أو حجمه، خصوصاً أن المسلسل يشارك فيه فنانون كبار مثل صلاح عبدالله»، وعن كواليس العمل مع «الفخرانى»، الذى وصفه بأنه أيقونة الدراما فى مصر والوطن العربى، قال: «نجم قادر على أن يحتوى جميع الفنانين، والاهتمام بكل التفاصيل، وكيف تكون كل كلمة تحمل معنى وضرورة، كذلك احترامه لكل ممثل موهوب، الأمر الذى جعل الكواليس غاية فى الجمال والود، ووجود نوع من الكيمياء بين القائمين على العمل»، وأعرب «منصور» عن سعادته بمشاركة عدد من الفنانين الشباب فى المسلسل وإتاحة الفرصة لهم، لافتاً إلى أن العمل يضم ثلاثة أجيال مختلفة، وهم يحيى الفخرانى وصلاح عبدالله، وجومانا مراد وهشام إسماعيل وصفاء الطوخى وسما إبراهيم، وهنادى مهنا وخالد شباط وأحمد محسن وعنبة «كل فنان فى المسلسل متسكن فى دوره جيد جداً».

وعن «مسار إجبارى»، قال «منصور» إن سيناريو المسلسل مهم وقوى ويحتوى على إثارة وتشويق، وقصة اجتماعية جيدة قادرة على لفت انتباه الجمهور بشكل رائع، فضلاً عن مخرجة العمل نادين خان، فهى متمكنة لأبعد الحدود لأنها تهتم بالممثل والتفاصيل.

وشدد «منصور» على أن التعامل مع شركات كبرى ومهمة كـ«المتحدة للخدمات الإعلامية» أمر مريح للغاية، لأنها تعمل على التغطية الكاملة للعمل من الناحية الإنتاجية وتقديم الدعم والمساندة لطاقمه طوال الوقت، مضيفاً: «لا توجد أى صعوبات تعرقلنا أثناء العمل، لأن (المتحدة) قادرة على تذليل جميع العقبات التى تواجهنا، حتى يتفرغ الفنان لمهمته الأخرى وهى التمثيل والإبداع».