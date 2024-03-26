محسن منصور: ورق مسار إجباري مهم وقوي.. ونادين خان متميزة لأبعد الحدود

أعرب الفنان محسن منصور عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مسار إجباري، مع عصام عمر وأحمد داش، حيث يجسد شخصية مسعد، طكت كضف عن كيفية تحضير لوك شخصيته في المسلسل.

وقال محسن منصور لـ«الوطن»: «ورق مسلسل مسار إجباري مهم وقوي للغاية ويحتوي على إثارة اجتماعية جيدة ولفت انتباه الجمهور بشكل رائع، ومخرجة العمل نادين خان متميزة لأبعد الحدود لأنها تهتم بالممثل والتفاصيل».

وعن اللوك الجديد الذي ظهر به في مسلسل «مسار إجباري»، أكد أنّه دور شر كوميدي بتركيبة مختلفة ومليئة بالصراعات: «قعدت مع الأستاذة نادين في جلسات عمل عشان نوصل لشكل الشخصية، ضروري نخرج من نمطية أي شخصية قدمتها قبل كده، دي شخصية كوميدية شر خفيف الظل».

مسلسل مسار إجباري

يشارك في مسلسل مسار إجباري عصام عمر، أحمد داش، صابرين، رشدي الشامي، بسمة، مي الغيطي، من تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان.