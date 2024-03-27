هل بلع البلغم يفطر الصائم في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

أفعال كثيرة يفعلها بعض المسلمين خلال فترة الصيام، تحيط حولها الشكوك إذا كانت تبطل الصيام أم لا، وخصصت دار الإفتاء فقرة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات المواطنين، ومن ضمنها هل بلع الريق المصحوب بالبلغم، وهل يفطر أم لا؟

حكم بلع الريق المصحوب بالبلغم

بالتزامن مع التغيرات المناخية هذه الأيام، يصاب البعض بنزلات البرد، وهناك من يخشى أن يكون البلغم قد يفطر عند بلعه مع الريق بشكل طبيعي، وأوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي في هذا الأمر في فيديو بثته عبر الصفحة الرسمية على «الفيسبوك»، قال فيه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ابتلاع الصائم للريق المصحوب بالبلغم لا يفطر تمامًا ويعد الصيام صحيحًا.

بث مباشر للإجابة على التسأولات

وتحرص دار الإفتاء المصرية على الرد على أسئلة المسلمين في برنامج مباشر على الهواء مباشرة، يقوم أحد المتخصصين بالفتوى بالرد على هذه الأسئلة بشكل منتظم. وتنشر دار الإفتاء الأسئلة الأكثر تداولًا بين المسلمين، ليستفيد من الحكم الشرعي أكبر عدد ممكن من الناس.

قيمة زكاة الفطر

وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام وهي 35 جنيهًا، وأكدت على جواز الزيادة عن هذا الحد للقادرين، وجاز أيضًا إخراجها من أول يوم رمضان إلى قبل صلاة العيد.