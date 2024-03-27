مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. العترة يسرق لاب توب المدرس لتغيير النتيجة

حاول العترة، خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، تغيير نتيجته، رغبة منه في السفر إلى المصيف كما وعده والده الكبير، حيث أخبره شقيقه جوني أنه رسب.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17

وبدأ العترة يخطط لسرقة لاب توب المدرس محاولة منه لتغيير نتيجة الامتحان من راسب إلى ناجح، ليظهر العترة وهو ملثم ويسرق لاب توب المدرس، ويفاجأ العترة وهو يتناول الفطار في الدوار بدخول المدرس وسأل عن العترة ويبدأ الرعب على ملامحه ويخفي نفسه وراء الكنبة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يعرض يوميا عقب أذان المغرب على قناة on وفي نفس التوقيت على منصة watch it، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب، حاتم صلاح، محمد سلام، عبدالرحمن حسن.