شركة مواد غذائية تخفض أسعار منتجات الألبان والعصائر بنسبة تصل لـ18%

أعلنت إحدى الشركات للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، تخفيض جميع منتجاتها سواء الألبان أو العصائر، بنسب تخفيض وصلت إلى 18%، تماشيًا مع مبادرة الحكومة المصرية بتخفيض الأسعار.

وأوضحت الشركة، في بيان لها رسمي، أن ذلك القرار بتخفيض أسعار منتجاتها يأتي من أجل تخفيف العبء عن كاهل كافة المواطنين المصريين، كما أن القرار يأتي متماشيًا مع مبادرة الحكومة المصرية.

تخفيض 18% على الألبان و15% على العصائر

وكشفت عن قائمة الأسعار الجديدة بعد التخفيض، حيث سجلت منتجات الألبان تراجعًا وصل إلى نسبة 18%، بالإضافة إلى العصائر التي سجلت أيضًا انخفاضًا وصل إلى نسبة 15%.

تخفيض أسعار المنتجات يأتي تماشيًا مع قرارات الحكومة المصرية

وحسب البيان فإن هذه القرارات التي اتخذتها بشأن تخفيض أسعار المنتجات سواء الألبان أو العصائر، تأتي متماشيًا مع قرارات الحكومة المصرية ومساعيها الدؤوبة من أجل تخفيض الأسعار، إلى جانب صد أي آثار سلبية التي من شأنها أن تؤثر على المستهلك.