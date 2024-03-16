تراجع أسعار منتجات الألبان في سادس أيام رمضان.. عشان السحور

شهدت أسعار منتجات الألبان في سادس أيام رمضان بمختلف أنواعها اليوم السبت 16-3-2024 تراجعاً كبيراً في الأسواق بالنسبة للمستهلك، بينما استقرت أسعار الجبن، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن والألبان اليوم

وتراجعت أسعار منتجات الألبان اليوم السبت في مختلف الأسواق، وترصدها لكم «الوطن»، خلال السطور التالية وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان اليوم

- تراجعت أسعار اللبن السائب اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.98 % ، حيث سجل متوسط سعر اللتر نحو 28.25 جنيه.

- استقرت أسعار اللبن المعبأ اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر اللتر نحو 41.56 جنيه.

- استقرت أسعار اللبن المجفف اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 125.2 جنيه.

- استقرت أسعار المسلي الصناعي اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 125.16 جنيه.

أسعار الجبن اليوم

- استقرت أسعار الجبن الأبيض اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 143.03 جنيه.

- استقرت أسعار الجبن الرومي اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 251.39 جنيه.

- استقرت أسعار الجبن الأبيض ثلاجة اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 124.54 جنيه.

- استقرت أسعار الجبن الأبيض اسطنبولي اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 150.67 جنيه.

- استقرت أسعار الجبن الشيدر اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، حيث استقر السعر، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 293.43 جنيه.