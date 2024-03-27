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دراما المتحدة

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالبحر الأحمر 2024

كتب:

آية حسنين
08:14 م | الأربعاء 27 مارس 2024
رمضان

رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر عن توفير عدد من أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في البحر الأحمر 2024، في العشرة الأواخر من رمضان، وبلغ عددها 8 مساجد.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالبحر الأحمر 2024

وأشارت أوقاف البحر الأحمر أنه تم تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالبحر الأحمر 2024 كالتالي:

1. مسجد السنوسي في شارع البحر بإدارة القصير، والمشرف على الإمام والخطيب الشيخ عبد الكريم محمد أبو ضيف.

2. مسجد الصفوة في منطقة الأمل بمركز القصير، والمشرف الشيخ حمدالله النمر أبو المجد.

3. مسجد الكبير في سفاجا البلد بإدارة سفاجا، والمشرف بدري محمد موسى.

4. مسجد الخالدين من مجلس المدينة في إدارة سفاجا، والمشرف عبد الناصر محمد مغربي.

5. مسجد الرحمن الدهار في حي الزهراء في الغردقة، والمشرف عبد الباسط عبدالله حسين.

6. مسجد الإسراء والمعراج في شارع المدارس في مركز الغردقة، والمشرف سيد مصطفى علي مصطفى.

7. مسجد التوبة في شارع 128 في إدارة رأس غارب، والمشرف محمود عبد الفتاح أحمد محمد.

8. مسجد المركز الإسلامي في شارع 68 في مرسى علم، والمشرف أحمد مصطفى عبد الرضي.

 

تهيئة المساجد للاعتكاف بالبحر الأحمر

وأضافت مديرية الأوقاف أنه تم تجهيز مساجد الاعتكاف بمديرية أوقاف البحر الأحمر في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان.

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