آيتن عامر تبكي بسبب الطلاق: «من أبشع التجارب لأي ست»

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ تجربة الطلاق من أبشع التجارب التي تمر بها أي سيدة في حياتها، موضحةً: «الناس بتقول دي أحلوت، رغم إنه من أصعب التجارب».

رأي آيتن عامر عن حياة المرأة بعد الطلاق

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «الست ممكن تنور بعد الطلاق، ولكن هذا لا يحدث بسبب الطلاق، هي كانت منورة من قبل، ولكن في فترة ممكن تكون استنزفت فيها وبدأت تشعر أنها فقدت جزءً من سلامها النفسي وصحتها وعقلها وعندما يقع الطلاق فإن السيدة تستعيد سلامها النفسي».

الطلاق حدث جلل

وتابعت الفنانة باكية: «الطلاق حدث جلل لا يستحق الفرح أو الاحتفاء أبدا، الناس عمالة تقول بتقول بتهتم بنفسها أكتر ونجحت أكتر، محدش شاف وحدتها بالليل وهي راجعة البيت مفيش ونسها وسكنها، الموضوع صعب مش سهل، والناس مش شايفة إلا الظاهر، محدش بيشوفني بفكر ازاي».