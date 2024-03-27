آيتن عامر تبرر تغريدتها المثيرة للجدل «فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه»

علقت الفنانة آيتن عامر، على تغريدة «فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز»، عبر موقع إكس، بعد انفصالها.

وقالت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «كنت أقصد الرجال الذين يحصلون على المبالغ المالية التي أنفقوها على زوجاتهم طول فترة الزواج، وكان ذلك ردا على منشور قرأته عن سيدة نشرت سكرين شوت بينها وطليقها في محادثة وأنها كانت متورطة في أزمة كبيرة واحتاجت إلى مبلغ معين لو لم يدفع لواجهت الحبس».

رأي أيتن عامر في الرجال

وأضافت: «طليق هذه السيدة لم يتردد ثانية في دفع هذا المبلغ لها رغم عدم وجود ما يربطهما ببعض حاليا، فقارنت بين هذا المنشور والواقع الذي نعيشه والحالات من حولنا، وهناك رجال محترمون وآخرون ليسوا كذلك».