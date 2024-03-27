آيتن عامر تكشف عن سبب فسخ خطبتها.. ماذا قالت؟

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّها كانت مخطوبة، وفسختها بسبب الخيانة، مؤكدةً أن طليقها محمد عزالعرب لم يخُنها.

وعلقت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة النهار، على مقطع الفيديو المثير للجدل والذي كتبت معلقة عليه: «لما صحابك يعرفوا إنك رجعتِ سنجل».

وأضافت: «هذا الفيديو كان جزءًا من فيديو كليب وعشان نطلع تريند لازم نستخدم توصيفات يستخدمها الجمهور، وفي الأغنية كنا نستهدف حالات الانفصال وطلبات الإكسات بحذف الأقارب مثل أبناء الخالة وأبناء العمة من قائمة الأصدقاء على فيسبوك، وبالتالي لما ننزل أغنية أو مسلسل بنبتدي نلعب بالمشاهد والأغاني حسب الحالات التي نستهدف الجمهور بها».

وواصلت: «اتقال إني كنت بلقح في الفيديو ده زي ما بيتقال على كل أغنية، وبصراحة في حاجات أنا بلقح بيها وفي أحيانا حاجات مبلقحش بيها، يعني أموت مجلوطة؟! مش لازم أنفس عن نفسي؟! مش دي مساحتي الشخصية؟!».