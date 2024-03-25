عمرو الليثي يُشيد بمنطقة 2350 فدان بحدائق العاصمة: «أهم مشروع خدمي»

أكد الإعلامي عمرو الليثي، أن مشروع 2350 فدان في حدائق العاصمة الإدارية الجديدة يعد واحدا من المشروعات المهمة جدًا خلال الفترة الحالية، كما يعتبر أهم مشروع خدمي في المدينة بأكملها.

«واحد من الناس» في جولة بمشروع 2350 فدان

وأضاف «الليثي»، خلال تقديم برنامج «واحد من الناس»، الذي يُذاع يوميًا طوال شهر رمضان على شاشة «الحياة»، أن هذا المشروع يتضمن مجمع خدمي متكامل ومكتب تصاريح عمل ومبنى ملحق للخدمات، وبها أيضًا العديد من المنشآت المهمة والحيوية، وتتضمن أيضًا قسم شرطة ووحدة مطافي وسجل مدني وجوازات وتجنيد.

وشدد على أن هذا المشروع يعد واحد من المشروعات المهمة التي تشيدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، ليلتقي بعدد من العاملين، الذي يكشفون تفاصيل أكثر عن المشروع، إذ أن أحد العاملين أكد له أن المشروع يتضمن مجمع شرطي على مساحة 10 ألف متر يتضمن قسم شرطة ومبنى خدمات للمواطنين ووحدة دفاع مدني ويخدم المواطنين.