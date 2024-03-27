عمرو الليثي يجري مسابقة بين عمال مشروع سكن لكل المصريين.. الجائزة 1000 جنيه

أجرى الإعلامي عمرو الليثي، جولة في مركز خدمات «سكن لكل المصريين»، الذي تحدث به الآن أعمال إنشائية، ويضم مخبزا وحضانة وملعبا وسوقا تجارية، وتتم هذه الأعمال على يد العديد من العمال المصريين.

مسابقة بين عمال مشروع إنشاء مركز خدمات سكن لكل المصريين

والتقى الليثي، خلال تقديم حلقة برنامجه «واحد من الناس»، والمذاع عبر قناة الحياة، عددا من العمال بمركز خدمات سكن لكل المصريين، طارحا عدد من الأسئلة عليها في مسابقة صغير بين عمال المشروع، ليحصل الفائز على جائزة بقيمة 1000 جنيه، وكان السؤال الأول هو: «مسلسل كلابش كان من بطولة مين»، وأجاب أحد العمال أنه أمير كرارة.

وكان السؤال الثاني الذي طرحه الإعلامي عمرو الليثي على العمال يتمثل في: «ما اسم الفوازير التي قدمها فؤاد المهندس للأطفال؟»، ورد أحد العاملين أنها «عمو فؤاد»، ليفوز هو الآخر بجائزة مالية بقيمة 1000 جنيه.