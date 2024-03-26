عمرو الليثي يفاجئ العمال بحدائق العاصمة الإدارية بمكافآت مالية.. جاوب واكسب

فاجأ الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، العمال العاميلن في حدائق العاصمة الإدارية المرحلة الخاصة، إسكان تحت المتوسط، قائلاً:«كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم».

العمال العاملين بحدائق العاصمة الإدارية

أثناء جولته، التقى الإعلامي عمرو الليثي، مع العمال العاملين بحدائق العاصمة الإدارية، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم يأتون من محافظات مختلفة بعيدة من أجل العمل.

مكافأة عمرو الليثي للعمال

وطرح على العاملين سؤالا: «مسلسل رأفت الهجان، من التي قامت بدور زوجته؟»، فأجاب شخص من هؤلاء العاملين، الفنانة يسرا، وحصل على جائزة 1000 جنيه.

وطرح سؤالا آخر: «مين اللي عمل مسلسل التعلب»، فأجاب أحد العمال: نور الشريف، فكافأه بمبلغ 1000 جنيه.