آيتن عامر عن حقيقة خلافها مع مصطفى شعبان: «أحترمه ويحترمني»

علقت الفنانة آيتن عامر، على تصريح الفنان مصطفى شعبان الموجه لها «يلا ع المطبخ»، بعدما هاجمت الرجال، قائلة: «مفيش بيننا أي قفش، هو صديق عزيز وأنا أحترمه وهو يحترمني، وعمرنا ما هنقفش على بعض على السوشيال ميديا».

خلاف «آيتن» مع مصطفى شعبان

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور:«"لو حدث خلاف بيننا سيتصل بي على الهاتف كي نتشاجر، وهذه الكلمة كانت هزار، ولكن، كلمة ع المطبخ بتعصبني جدا».

دور البنت في الحياة غير مقتصر على المطبخ

وتابعت الفنانة: «مصطفى كان بيعصبني ويهزر، وفي مرة من المرات كانت هناك مباراة الأهلي والزمالك، كتبت تعليقا فوجدت المتابعين يقولون لي يلا ع المطبخ والبنات مش مهمتهم خالص يتفرجوا على كرة ولا يقولوا رأيهم، أنا أكره من يقللون من دور البنات في الحياة، لأن البنت لا يقتصر دورها على المطبخ أو الزواج أو تربية الأبناء».