سلسلة تجارية كبرى: تخفيضات كبيرة على السلع تماشيا مع مبادرة الحكومة

أعلنت إحدى السلاسل التجارية الشهيرة، تخفيضات كبيرة على أسعار العديد من السلع الغذائية في مختلف فروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تماشيا مع مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع.

وقالت السلسة التجارية الشهرية: «حرصا علي عملائنا الكرام نعلن عن تخفيض الأسعار تحت رعاية مبادرة رئيس الوزراء، ونقدم لكم العروض ابتداء من الاربعاء الموافق 27 مارس حتى الاثنين 1 ابريل».

أسعار أبرز السلع الغذائية بعد التخفيضات

- سعر الأرز المعبأ «900 جرام»: 25.95 جنيه بدلا من 31.95 جنيه.

- سعر الأرز المعبأ «1 كيلو»: 31.95 جنيه بدلا من 37.95 جنيه.

- سعر المكرونة المعبأ «375 جراما»: 12.75 جنيه بدلا من 14.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة المعبأ: 31:45 جنيه بدلا من 34.95 جنيه.

- سعر فول تدميس معبأ «500 جرام»: 25.95 جنيه بدلا من 27.95 جنيه.

- سعر عبوة السمنة «1.5 كيلو» 157.95 جنيه بدلا من 184.95 جنيه.

- سعر عبوة السمنة «700 جرام»: 80.95 جنيه بدلا من 92.45 جنيه.

- سعر عبوة الحليب كامل الدسم «1 لتر»: 39.95 جنيه بدلاً ن 46.95 جنيه.

- سعر عبوة الجبنة أنواع مختلفة «500 جرام»: 29.95 بدلا من 36.00 جنيه.

- سعر زجاجة زيت خليط «700 جرام»: 47.50 جنيه بدلا من 69.95 جنيه.

- سعر زجاجة زيت ذرة «800 ملليلتر» + كيس مكرونة «400 جرام»: 105.95 جنيه بدلا من 124.95 جنيه.

- سعر الدقيق «عبوة ورق 1 كيلو»: 24.95 جنيه بدلا من 31.95 جنيه.