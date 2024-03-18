هبوط أسعار 25 سلعة غذائية في ثامن أيام رمضان.. «أهمها الأرز والفول»

سجَّلت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين، تراجعاً كبيراً في الأسواق المحلية، لعدد كبير من الأنواع المختلفة تصل لنحو 25 سلعة، أهمها الأرز والفول والدقيق والمكرونة والعدس والزيت بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى عدد من أنواع الخضراوات، بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم

وانخفضت أسعار السلع الغذائية اليوم بمختلف أنواعها، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع بعض أنواع السلع اليوم في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز اليوم

- سجل سعر الأرز المعبأ اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 2.35%، بالنسبة للمستهلك، حيث سجَّل متوسط سعر الكيلو نحو 34.97 جنيه.

- سجل سعر الفول المعبأ اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 7.37 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 58.93 جنيه.

- سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 3.34 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 29.81 جنيه.

- سجل سعر المكرونة المعبأة اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 2.31%، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 31.66 جنيه.

تراجع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

- سجل سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 6.68 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر اللتر نحو 98.71 جنيه.

- سجل سعر زيت عباد الشمس سلايت اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 6 جنيهات تقريباً، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر اللتر نحو 101.84 جنيه.

- سجل سعر زيت الذرة اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 6.35 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر اللتر نحو 123.84 جنيه.

تراجع أسعار العدس اليوم

- سجل سعر العدس المعبأ صحيح اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 0.24 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 74.06 جنيه.

- سجل سعر المكرونة السائبة اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 4.37 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 29.1 جنيه.

- سجل سعر الفول الصحيح السائب اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 0.5 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 51.9 جنيه.

تراجع أسعار الخضراوات اليوم

- سجل سعر البامية اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 0.96%، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 40.44 جنيه.

- سجل سعر اللفت اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 2.62%، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 6.68 جنيه.

- سجل سعر الكوسة اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 4.06 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.58 جنيه.

- سجل سعر الفلفل الرومي اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 1.71 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 18.44 جنيه.

- سجل سعر الخيار الصوب اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 3.4 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.89 جنيه.

- سجل سعر الأرز المعبأ اليوم في مصر، تراجعاً بنحو 1.85 %، بالنسبة للمستهلك، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 24.87 جنيه.