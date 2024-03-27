أعلنت مديرية الأوقاف أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بأسيوط 2024، لاستقبال المواطنين في المساجد خلال العشرة الأيام الأواخر لقضاء فترة الاعتكاف، في 32 مسجدًا.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـأسيوط 2024

وأضافت مديرية الأوقاف أنه تم تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بأسيوط 2024 كالتالي:

- مسجد الأنوار في زاوية هارون في شمال ديروط للمشرف محمد عبد الهادي محمد.

- مسجد الاستقامة في زاوية هارون في شمال ديروط للمشرف أسامة عيشي عبد الحكيم

- مسجد أبو بكر الصديق للمشرف علاء الدين علي عثمان

- مسجد الرحمة للمشرف احمد عثمان عبد الحفيظ

- مسجد البقلي للمشرف علي عبد المعكي فرغلي

- مسجد الأموي للمشرف سعيد علي عبد السلام

- مسجد الرحيم للمشرف عادل عبد الحميد محمد

- مسجد سعد مكارم للمشرف محمود صالح عطا حسن

- مسجد خشبة المنشأة الكبري للمشرف عبد الغفار محمد محمود محمد

- مسجد مسك الختام للمشرف زكريا عثمان عباس

- - مسجد محمد محمد قاسم علي رمضان محمود

- مسجد المجموعة الصحية للمشرف عبد الرحيم إبراهيم عبد الحفيظ

- مسجد الجعب

- مسجد الفتح

- مسجد الخلفاء الراشدين

- مسجد فراغة

- مسجد عمر الفاروق

- مسجد الصحابة

تجهيز المساجد للاعتكاف 10 أيام في أسيوط

وأكدت المديرية أنه جرى فتح أبواب مساجد الاعتكاف بمديرية أوقاف البحر الأحمر في إطار سعي وزارة الأوقاف لتجهيز المساجد في شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر المباركة لعام 1445هـ الموافق 2024م.