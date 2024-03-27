مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 لغادة عبدالرازق.. «عايدة» تحصل على معلومات خطيرة

تستمر الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 بالتصاعد في وقت تحاول فيه «عايدة»، وتجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق، الإيقاع بعائلة الغول والتخطيط لها جيدًا، وخلال الأحداث، عرفت «عايدة» معلومة خطيرة من خلال الفنان محمد نجاتي، ربما ستؤثر على سير الأحداث في الحلقات القادمة.

وقال محمد نجاتي لـ«عايدة» خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17: «فيه معلومة مهمة، وقعت في طريقي، وحبيت إنك تعرفيها مني قبل ما تعرفيها من بره»، وحين سألته عن مصدر المعلومة أجاب: «دي أسرار المهنة».

سامح الغول يسافر خارج مصر

وكانت المعلومات التي حصل عليها تفيد بأن سامح الغول، المتهم بقتل شقيقها، والذي تحاول الوصول إليه والانتقام منه، سافر إلى إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية: «لو عاوزانا نكمل تعاون مع بعض إنتي هتسمعي مني المعلومة ومش هتسأليني عن مصدرها، وهتصدقيها، سامح الغول طلع بره مصر».

واستكمل: «من خلال سمسار هجرة غير شرعية، اسمه أحمد الحوت، وسافر النهارده الصبح وزمانه دلوقتي في عرض البحر مستنيهم يرموه في أقرب شاطئ في إيطاليا».

وتتصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق في محاولات الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها «علي»، ويتزداد الصراع بينها وبين عائلة إسماعيل الغول وهو الفنان رياض الخولي، بينما تستمر خطط «عايدة» الانتقامية.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق عبر قناة CBC الساعة 07:30 مساءً، كما يعاد الساعة الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل، على أن تشهد الحلقة الجديدة العديد من المفاجآت، في ظل ظهور العديد من الصدمات الجديدة.