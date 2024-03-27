مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. غادة عبد الرازق تواصل البحث عن المخدرات

خطة محكمة لمراقبة الـ«الغول» في عقر بيته، بعد أن زرعت أغلى أجهزة التجسس في بيت عدوها، مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 الذي بدأ بحرب شرسة أطرافها الدكتورة عايدة التي تجسدها الفنانة غادة عبد الرازق وإسماعيل الغول وهو رياض الخولي الذي نوى على ألا يسلم ابنه للعدالة، تستمر المناوشات بينهم مع فلاش باك من عايدة التي تتذكر لحظاتها السعيدة مع زوجها قبل أن يفسد علاقتهما قتل شقيق زوجها لأخيها علي.

حرب مستمرة بين عايدة وإسماعيل الغول

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 نجحت غادة عبد الرازق في الوصول للجاسوسة التي تزرعها في بيت إسماعيل الغول، والاستعانة بمهندس يمكنها من الوصول لأقوى أجهزة تجسس في بيت عدوها تريد عايدة بكل الطرق معرفة كل كبيرة وصغيرة للوصول إلى ثأر أخيها وذلك بعد أن ظهر طرف ثالث وهم أفراد العصابة الذين يبحثون عما أخفاه علي قبل قتله على يد سامح الغول.

في الطرف الآخر يفكر إسماعيل الغول في حديث الشاب الثلاثيني الذي أتى من أوكرانيا يبحث عن المخدرات، وفي مصنع علي شقيق الدكتورة عايدة تفشل غادة عبد الرازق في الوصول إلى المخدرات مع ريمون، لكن في نفس الوقت تصل بكل سهولة للمايكا التي تريد زرعها في بيت «الغول» وتأمر بمراقبة الهارد في شركته، أما سيمون زوجة الغول فهي الأخرى تريد بكل الطرق أن يتزوج الشاب الذي ساعدهم في تهريب ابنهم، من الزواج من بنتها لغرض في نفسها.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

بعد معرفة أخطر أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 لـ غادة عبد الرازق يُمكن لمتابعي المسلسل مشاهدته على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا، وتُذاع ايضًا على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.