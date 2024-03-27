طريقة عمل السابليه بخطوات سهلة.. أشكال مختلفة وبأبسط المقادير

طريقة عمل السابليه من الحلويات التي تحبها الأمهات فهي سهلة التحضير لذيذة ولها أكثر من طريقة في التزيين؛ تتميز بطعم مميز وهي مع كل هذا من حلوى العيد الفاخرة التي تشبه البسكويت والبيتيفور ويقدم بأشكال عدَّة، ويعشقها الكبار والصغار، ويسهل على ربات البيوت طريقة تحضيره في المنزل، سواء بالشوكولاتة البيضاء أو السوداء وقدمتها الشيف فاطمة أبو حاتي عبر صفحتها الرسمية على «يوتيوب».

مكونات عمل السابليه

لعمل بسكوت السابليه أحضري 3 أكواب دقيق.

كوب زبد.

نصف كوب سكر بودر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

لعمل السابليه بالشيكولاتة

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام

360 جرام دقيق.

225 جرام زبد.

75 جرام سكر بودر.

بيضة.

5 جرامات فانيليا سائلة.

رشة ملح.

للتزيين

صوص كراميل.

مربى مشمش بيورية.

شيكولاتة قابلة للدهن.

إسبرنكلز.

مكسرات مجروشة.

كريز مسكر.

شيكولاتة خام ذائبة.

شيكولاتة بيضاء ذائبة.

طريقة عمل السابليه من فاطمة أبو حاتي

في طريقة عمل السابليه أضيفي الزبد إلى السكر البودر واخفقي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط أبيض كريمي ناعم، ثم أضيفي البيضة والفانيليا مع الخفق حتى تصبح مختفية تمامًا.

في الخطوات التالية في طريقة عمل السابليه أضيفي الملح والدقيق وقلبي الخليط بالملعقة حتى يختلط ويتكون عجين، ثم قومي بتغطيتها وإدخالها الثلاجة نصف ساعة، ومن بعد ذلك نقوم بإخراجها وتقسيمها جزأين ونضيف على أحد الجزأين الكاكاو.

افردي العجين بين كيسين ثلاجة بسمك نصف سنتيميتر، وقومي بالتشكيل، ثم رصي قطع بسكوت السابلية على صواني ألومنيوم مدهونة زيت بسيط جدا، وندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط لمدة من 15 دقيقة إلى ربع ساعة، حتى تصبح جاهزة.

في الخطوات الأخيرة أخرجي السابليه واتركيها حتى تبرد تماما، ثم ضعي المربى أو الشيكولاتة أو الكراميل حسب المتوفر للتشكيل والتزيين وقدمي السابليه بعدها.