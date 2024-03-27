أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان المبارك الذي بدأ يوم 11 مارس الماضي، وينتهي يوم 9 إبربل المقبل، وبعد ذلك يأتي عيد الفطر، لذا تبحث فئة كبيرة من المواطنين عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة المنوفية تمهيدًا للاحتفال به ثلاثة أيام متتالية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة المنوفية سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل في تمام الساعة السادسة صباحًا.

تجهيز واستعداد الساحات

من جانبه، أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار الموافقة وتجهيز أكثر من 450 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد خلال الأيام المقبلة.