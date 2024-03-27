موعد أول ليلة وترية في شهر رمضان 2024؟.. قد تكون ليلة القدر

أيام قليلة وتبدأ الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي فيها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، ويستعرض التقرير التالي موعد أول ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي ليلة الحادي والعشرين أولها، بينما ليلة التاسع والعشرين آخر الليالي الوترية.

موعد أولى الليالي الوترية في رمضان 2024

وتبدأ أول ليلة وترية في شهر رمضان 2024 مساء يوم السبت المقبل 20 رمضان، الموافق 30 مارس 2024. وتستمر الليالي الوترية حتى ليلة الخميس 29 رمضان، الموافق 7 أبريل 2024.

أهمية الليالي الوترية

تُعدّ الليالي الوترية من أفضل ليالي شهر رمضان، حيث يُرجّح أن تكون ليلة القدر من بينها، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

علامات ليلة القدر

وبخصوص علامات ليلة القدر فقد ورد فيها أقاويل كثير لكن أصحها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها كأنها طست.

أعمال ليلة القدر

- الصلاة: حيث يُستحبّ الإكثار من الصلاة في هذه الليلة، خاصةً في الثلث الأخير منها.

- قراءة القرآن الكريم: حيث يُستحبّ قراءة القرآن الكريم في هذه الليلة، والتدبر في معانيه.

- الدعاء: حيث يُستحبّ الإكثار من الدعاء في هذه الليلة، والتضرع إلى الله تعالى بقضاء الحوائج.

- الصدقة: حيث يُستحبّ التصدق في هذه الليلة، وصلة الأرحام، وإفشاء السلام.

دعاء ليلة القدر

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لى فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

- اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عني، وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

- اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

- وورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ليلة القدر بهذا الدعاء:"اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

إنّ ليلة القدر ليلة عظيمة، يُرجّح أن تكون في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان. ويُستحبّ للمؤمن أن يجتهد في العبادة والدعاء في هذه الليلة، لعلّه يظفر بفضلها العظيم.