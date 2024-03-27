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تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 27-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
10:46 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
الحديد والأسمنت

الحديد والأسمنت

تراجعت أسعار الحديد اليوم في السوق المحلية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وخسر طن الحديد الاستثماري 634 جنيهًا من قيمته، ليصل إلى 48 ألفًا و337 جنيهًا، ما يجعل إجمالي تراجعه خلال شهر كامل 3 آلاف و819 جنيها للطن.

سعر حديد عز اليوم

سجلت أسعار طن حديد عز استقرارا في الأسواق، ليباع بـ51 ألفًا و22 جنيهات للمستهلك، ونحو 50 ألفا و500 جنيه تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 2993 جنيها خلال الشهر.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وجاءت أسعار الحديد اليوم الأربعاء عالميا حسب آخر تحديث من جانب بوابة الأسعار، كما يلي.

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 113 دولارا.

- متوسط سعر طن البليت: 507 دولارات.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 529 دولارا.

سعر الأسمنت اليوم

حددت بوابة الأسعار المحلية سعر الأسمنت اليوم الأربعاء بتراجع طفيف، إذ سجل الأسمنت الرمادي اليوم 2337 جنيها للطن «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض 39 جنيها خلال شهر.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.