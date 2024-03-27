موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في محافظة شمال سيناء

ينتظر المصلون بمحافظة شمال سيناء تحديد موعد صلاة عيد الفطر، يوم الاثنين التاسع من شهر إبريل، وفقًا لما حددته هيئة المساحة المصرية.

وتنشر «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر ليوم الاثنين الموافق 9/4/2024، الذي سيؤديه المصلون في مساجد المحافظة، وفي الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع مديرية أوقاف شمال سيناء، ووجود ساحات في بعض مراكز الشباب.

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن صلاة عيد الفطر سيُقام في الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة شمال سيناء 2024

من جانبها، أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء أنها ستقوم بتجهيز المساجد والساحات، لإجراء الاستعدادات اللازمة لصلاة عيد الفطر المبارك، التي ستقام في الساعة 5:49 صباحًا.

أوضحت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها، أنه سيتم أداء صلاة عيد الفطر في المساجد الكبيرة والميادين والساحات.

وتابعت مديرية أوقاف شمال سيناء أنه تم التنسيق مع مجالس المدن للعمل على نظافة محيط المساجد، قبل نشر الفرش الإضافية للمصلين خارج المساجد، مع توصيل السماعات الخارجية لإتاحة الفرصة للمصلين في محيط المساجد المزدحمة بالمصلين.

تجهيز ميدان النصر بوسط العريش

بدوره أكد الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر، أحد أكبر مساجد محافظة شمال سيناء، بوسط العريش العريش، أنه سوف يتم تهيئة الأرجولات بميدان النصر.