أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في شمال سيناء 2024

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بشمال سيناء 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ- 2024م، وعددها 10 مساجد.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف شمال سيناء

وأكد الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، أنّه جرى تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بشمال سيناء 2024، حيث جرى التوجيه بتكثيف حملات النظافة بكافة المساجد ورفع درجة الاستعداد، التي تم تحديدها وتهيئتها وتجهيزها لإحياء سُنَّة الاعتكاف، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، موضحًا أنّ إحياء سُنَّة الاعتكاف تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم؛ لتحقيق غاياتها ومقاصدها من التعبد الديني.

وذكر «مرزوق»، لـ«الوطن»، أنّه بعد الإعلان عن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بشمال سيناء 2024، تم التنبيه على وجود إمام وخطيب المسجد، المسئول عن على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف، سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية للعبادة بالمساجد.

كيفية التسجيل بالمساجد

وذكرت أوقاف شمال سيناء أنّه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، وأن يكون المعتكفون معروفون لدى أمام المسجد والمشرفين بالمساجد، والأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أنّ يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد.

وجاءت أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف شمال سيناء 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ- 2024م، كالتالي:

مسجد النصر بوسط العريش، الشيخ محمد عزام

مسجد المحطة في بئر العبد ، الشيخ عصام الدين إبراهيم

مسجد المجمع الأسلامي بالمساعيد غرب العريش، الشيخ محمد الكيلاني

مسجد بالوظة رمانة، الشيخ السيد علي أبراهيم

مسجد الكوثر بالشيخ زويد، الشيخ محمود فرحات

مسجد الرحمن الحسنة، الشيخ محمد شيبانة

مسجد الكبير ، نخل، الشيخ عماد مجاهد

مسجد القسيمة، وسط سيناء، الشيخ محمد السعيد يوسف

مسجد المعلمين، الضاحية بالعريش، الشيخ أحمد أبو القاسم

مسجد الرحمن ، العتلاوي، الشيخ اسلام محمود