محافظ شمال سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عامن وللأم السيناوية بشكل خاص، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات سنويًا.

وأكد المحافظ خلال احتفال تكريم الأمهات المثاليات، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وعلي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والنسائية بالمحافظة وأسر المكرمات، أن كل أم في سيناء هي أم مثالية لأنها أبنائها بكل حب.

وأوضح المحافظ دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة، وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربي وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

كل أم في شمال سيناء تحمل قصة كفاح

وأشار المحافظ إلى أن كل أم في شمال سيناء تحمل قصة كفاح وتستحق التكريم، خاصة الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه أكد علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المكرمات، حيث تقدم لها 19 أمًا مكافحة، انطبقت الشروط على 13 منهن وتم استبعاد 6 قصص لعدم انطباق الشروط عليهن.

وأضاف «غيط»، أنه جرى تنفيذ زيارة ميدانية لجميع المتقدمات للمسابقة ميدانيًا لإجراء البحوث والتأكد من سلامة القصص وعقد لجنة عليا برئاسة وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، حيث تم اختيار صباح صالح سليمان الأم المثالية على مستوي المحافظة، والتي مثلت المحافظة في الاحتفال الرئاسي لتكريم الأمهات المثاليات.

وأشار إلى اختيار كلا من شيرين كمال الدين الطبراني وهناء العبد حسن سلامة أمهات مثاليات على مستوي المحافظة.

تكجريم 10 سيدات مثاليات

وأضافت الدكتورة هاجر صالح، رئيسة الوحدة العامة لتكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تم تقديم 10 سيدات لمسابقة الأم المثالية للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، من بينهم واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقامت اللجنة المشكلة باختيار صباح حميد حسين عبد الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصباح سالم حسين إبراهيم من العاملين بمجلس مدينة بئر العبد كأمهات مثاليات.

وفي نهاية الحفل، كرم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأمهات المثاليات بمنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية لكل منهن، ومسعودة عبد الهادي عبد الحميد، رئيسة التمريض في مستشفى العريش العام، بمنحهن شهادة تقدير ودرع المحافظة، نظير جهودهن في العمل الأهلي بالمحافظة.