رابط استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف عن طريق فيسبوك.. بضغطة واحدة

يتيج تطبيق التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إمكانية استعادة الأرقام المحذوفة والقديمة على الهاتف المحمول من خلال رابط مباشر وسهل يمكن الوصول إليه بسهولة، لكن بشرط، أن يكون رقم الهاتف المحمول مرتبط بحساب فيس بوك، وفي السطور التالية، نستعرض رابط استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف عن طريق فيسبوك.

وعند الدخول على الرابط المخصص للأرقام على الهاتف المحمول، يخبرك تطبيق «فيس بوك»، قائلًا: «هذه هي جهات الاتصال التي قمت بتحميلها إلى فيسبوك.. يقارن فيسبوك الاسم ومعلومات الاتصال التي تقوم بتحميلها بالاسم ومعلومات الاتصال التي قام الأشخاص الآخرون بتحميلها لاقتراح الأصدقاء عليك وعلى الآخرين، وذلك لتقديم خدمة أفضل».

ويمكن الدخول ورؤية الأرقام المحذوفة والقديمة من خلال الضغط على الرابط التالي من خلال صفحة الإعدادات والتحكم عبر موقع فيسبوك .

إيقاف تحميل الأرقام من الهاتف على «فيس بوك»

كما أتاح «فيسبوك» أيضًا إمكانية إيقاف تحميل الأرقام من الهاتف على الحساب الشخصي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية على هواتف أندرويد:

- اضغَط على الإعدادات في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.

- مرر لأسفل واضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات.

- مرِّر لأسفل وصولاً إلى قسم الأذونات، ثم اضغط على تحميل جهات الاتصال.

- اضغط بجانب التحميل المستمر لجهات الاتصال لتشغيل هذا الإعداد أو إيقاف تشغيله.

على هواتف الآيفون

ويمكن إتباع الخطوات التالية مع هواتف الآيفون لإيقاف تحميل الأرقام على تطبيق فيسبوك:

- اضغَط على الإعدادات في الزاوية السفلية اليسرى من فيسبوك.

- مرر لأسفل واضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات.

- مرِّر لأسفل وصولًا إلى قسم الأذونات، ثم اضغط على تحميل جهات الاتصال.

- اضغط بجانب تحميل جهات الاتصال لتشغيل هذا الإعداد أو إيقاف تشغيله.

طريقة أخرى لاستعادة الأرقام المحذوفة

وهناك طريقة أخرى لاستعادة الأرقام المحذوفة في حالة كانت أرقام الهواتف مرتبطة بأكونت Gmail، وذلك عن طريق الدخول على Contacts ثم اختيار الدخول بالإيميل، وبعد الدخول سيظهر لك جميهع الأرقام المسجلة على الإيميل، بشرط أن تكون مسجلة بالفعل وليست على الهاتف أو بطاقة SIM.