أحمد عبدالعزيز: استخدام اللغة العامية في مسلسل الحشاشين لكي يصل للجمهور

علق الفنان أحمد عبدالعزيز، على تقديم مسلسل «الحشاشين» بالعامية المصرية، موضحًا أن أي عمل وخصوصًا الأعمال التاريخية يهم الفنان والمخرج والمؤلف أن يصل بهذا العمل للجمهور وتكون لغة العمل سلسة وغير معقدة ومفهومة، وهناك الكثير من يرى أن اللغة العربية الفصحى بها نوع التعقيد و«تقيلة».

تقديم مسلسل «الحشاشين»

وشدد «عبدالعزيز»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن لا بد أن يتم استخدام لغة سلسة وجميلة ورشيقة وتفهم وهي لغة طه حسين ولغة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم، موضحًا أن من مستلزمات العمل التاريخي هو الإغراب، وعناصر التغريب في العمل التاريخي مهمة وهي التي تعطي له حالة العظمة والتي يجب أن يتميز بها العمل التاريخي.

ونوه بأنه كان من الممكن أن يقدم الحشاشين بلغة عربية بسيطة، مؤكدًا أنه لا مشكلة أن يتم تقديم هذا المسلسل باللغة العامية.