12 يومًا هي كل ما يفصلنا عن عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت هيئة المساحة، عن موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر 2024، فيما تزينت كافة الشوارع والمحال استعدادًا للمناسبة السعيدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر 2024، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد عيد الفطر 2024

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد عيد الفطر 2024 في مصر، إذ من المقرر أن يحل وقفة عيد الفطر المبارك يوم 9 أبريل 2024، بينما يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم 10 أبريل المقبل.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر من محافظة إلى أخرى، حسب التوقيت المحلي لها، إذ تبدأ أول صلاة من مدينة العريش بمحافظة سيناء، وتنتهي آخر صلاة في الوادي الجديد.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 القاهرة

ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة بتمام الساعة 5:59 صباح يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالإسكندرية

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالإسكندرية يأتي في تمام الساعة 6:04 صباح الأربعاء 10-4-2024.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالجيزة

ويحل موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالجيزة في تمام الساعة 6:01 بحسب التوقيت المحلي لمدينة 6 أكتوبر.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بقنا

ويكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 بقنا في تمام الساعة 5:57 صباح يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 بسوهاج

وبحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد صلاة عيد الفطر 2024 بسوهاج، فإنّها تبدأ في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

وكشفت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع المحافظات، وهي كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية: 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان: 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر: 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحر الأحمر: 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحيرة: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف: 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد: 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جنوب سيناء: 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدقهلية: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السويس: 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشرقية: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شمال سيناء: 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغربية: 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مطروح: 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كفر الشيخ: 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنيا: 6:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد: 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنوفية: 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القليوبية: 5:59 صباحًا.